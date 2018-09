Berlin (dpa) - Der Streit über die Einführung des Biosprits E10 geht in eine neue Runde. Der ADAC forderte angesichts des schwachen E10-Absatzes die Mineralölkonzerne auf, herkömmlichen Superkraftstoff wieder billiger anzubieten. Beim Mineralölwirtschaftsverband stieß das auf große Empörung. Der ADAC versetze E10 damit den Todesstoß. Akzeptanz könne man so nicht bei den Verbrauchern erreichen. Beim «Benzin-Gipfel» in der vergangenen Woche hätten sich Politik und Mineralölkonzerne darauf geeinigt, an E10 festzuhalten und die Autofahrer besser zu informieren. Auch der ADAC habe zugestimmt.

