Nächster Rückschlag für Dortmund: 1:1 gegen Mainz

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat auf dem Weg zur angepeilten deutschen Fußball-Meisterschaft einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Spitzenreiter kam am Samstag daheim nur zu einem 1:1 gegen den FSV Mainz 05, nachdem er in der Vorwoche 0:1 in Hoffenheim verloren hatte. Verfolger Bayer Leverkusen kann den Rückstand am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Schalke auf sieben Punkte verkürzen. Der Tabellendritte Hannover 96 gewann 2:0 gegen 1899 Hoffenheim, Vierter ist Bayern München nach dem 2:1 in Freiburg. Dem Hamburger SV gelang unter dem neuen Trainer Michael Oenning ein 6:2 gegen den 1. FC Köln. Eintracht Frankfurt setzte sich im Abstiegsduell gegen St. Pauli mit 2:1 durch. Nürnberg verlor 1:3 gegen Werder Bremen.

Nadal zum dritten Mal im Finale von Indian Wells

Indian Wells (dpa) - Der Tennis-Weltranglistenerste Rafael Nadal steht zum dritten Mal im Finale des ATP-Masters-Turniers im kalifornischen Indian Wells. Der 24-jährige Spanier besiegte am Samstag in der Vorschlussrunde den Argentinier Juan Martin del Potro mit 6:4, 6:4. Im Endspiel des mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers trifft der Champion von 2007 und 2009 entweder auf seinen großen Rivalen Roger Federer aus der Schweiz oder den serbischen Australian-Open-Gewinner Novak Djokovic.

Radprofi Matthew Goss gewinnt Mailand-San Remo

San Remo (dpa) - Radprofi Matthew Goss hat für den ersten australischen Sieg beim Frühjahrsklassiker Mailand - San Remo gesorgt. Nach 298 Kilometern setzte er sich am Samstag im Spurt gegen den mehrfachen Zeitfahrweltmeister Fabian Cancellara aus der Schweiz und Philippe Gilbert aus Belgien durch. Die deutschen Fahrer waren im Finale des Rennens nicht in der Spitzengruppe vertreten.

Henkel Dritte in Verfolgung - Neuner krank