Tokio (dpa) - Acht Tage nach dem schweren Beben und den Tsunamiwellen in Japan haben Rettungskräfte einen Mann lebend aus den Trümmern gezogen. Das berichten die Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji am Morgen. Der Überlebende sei in Kesennuma entdeckt worden, einem der am schwersten zerstörten Orte in der Katastrophenregion Miyagi im Nordosten Japans. Jiji berichtete, der Gerettete stehe unter Schock und habe bei seiner Entdeckung nicht sprechen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.