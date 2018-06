Augsburg (dpa) - Kreischalarm bei «Wetten, dass...?»: Teenie-Schwarm Justin Bieber hat am Abend in Augsburg seine Fans zum Ausflippen gebracht. Aber auch altgediente Showgrößen wie Udo Jürgens und Herbert Grönemeyer begeisterten mit ihren Auftritten die rund 2500 Zuschauer in der Messehalle. Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve sorgte ganz in Schwarz für viel Eleganz auf der «Wetten, dass..?»-Couch. Wettkönig wurde Stefan Kreutz. Er hatte gewettet, dass er unter allen Städten der Welt mit mehr als 500 000 Einwohnern vier der Städte per Satellitenbild erkennen kann.

