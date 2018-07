Kairo (dpa) - In Ägypten hat eine Volksabstimmung über die Änderung der Verfassung begonnen. Rund 45 Millionen Ägypter sind dazu aufgerufen, über elf Änderungen an neun Artikeln der bisherigen Verfassung zu entscheiden. Die Änderungen sollen in einigen Monaten freie und demokratische Wahlen ermöglichen. Unter anderem geht es um einen leichteren Zugang zur Präsidentschaftskandidatur, die Beschränkung der Amtszeit des Präsidenten und eine richterliche Aufsicht bei künftigen Wahlen.

