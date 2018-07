Berlin (dpa) - Die SPD hat der schwarz-gelben Koalition Gespräche über einen neuen Energiekonsens für Deutschland angeboten. Nach dem atompolitischen Hin und Her der vergangenen Monate brauche Deutschland dringend Planungssicherheit. Das sagte der Parteichef Sigmar Gabriel in der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» an die Adresse von Kanzlerin Angela Merkel. Merkel dringt inzwischen auf gemeinsame europäische Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.