Silber und Bronze für deutsche Kombinierer bei WM

Oslo (dpa) - Silber für Johannes Rydzek, Bronze für Eric Frenzel: Die Nordischen Kombinierer haben bei der Ski-WM in Oslo die Medaillen Nummer fünf und sechs für das deutsche Team gewonnen. Weltmeister nach einem Sprung von der Großschanze und dem 10-Kilometer-Langlauf wurde am Mittwoch Jason Lamy Chappuis aus Frankreich. Rydzeks Rückstand auf den Olympiasieger betrug 6,7 Sekunden. Für den 19-Jährigen war es die erste WM-Einzelmedaille.

Scharinger ist neuer Trainer des Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa) - Der ehemalige KSC-Profi Rainer Scharinger ist neuer Trainer des Karlsruher SC. Das gab der Tabellen-16. der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch nur einen Tag nach der Beurlaubung von Uwe Rapolder bekannt. Scharinger ist bereits der vierte KSC-Coach in der laufenden Saison. Der 43-Jährige führte zuletzt den VfR Aalen in die 3. Liga zurück und trainierte davor die zweite Mannschaft von 1899 Hoffenheim.

Tennisstar Serena Williams operiert

New York (dpa) - Tennisspielerin Serena Williams hat sich in einer Klinik in Los Angeles einer Operation unterziehen müssen. Das bestätigte Williams Sprecherin Nicole Chabot der amerikanischen Zeitschrift «People Magazine» am Mittwoch. Der Sprecherin zufolge hatte sich ein Hämatom infolge einer Lungenembolie gebildet, die schon in der vergangenen Woche bei Williams diagnostiziert worden war. Am Montag musste die Amerikanerin dann operiert werden.

DSV-Teamsprinter WM-Vierte - Kanada siegt