Tripolis/Berlin (dpa) - Live-Ticker zur Lage in Libyen:

[22:54] +++ Skepsis in London über neue Waffenruhe in Libyen +++

Großbritannien hat die erneute Ankündigung einer Waffenruhe von libyscher Seite mit Skepsis aufgenommen. Als am Freitag erstmals eine Waffenruhe von der libyschen Führung verkündet worden sei, sei diese wenige Stunden später gebrochen worden, hieß es von der Downing Street. «Wir haben am Freitag gesagt, dass wir Gaddafi nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen.» Dies gelte weiterhin.

[22:04] +++ US-Militärs: Gaddafis Tod nicht Ziel +++

US-Vizeadmiral William Gortney hat betont, dass sich die Angriffe nicht gegen den Diktator Muammar al-Gaddafi Muammar als Person richten: «Gaddafi steht nicht auf unserer Zielliste.»

[21:30] +++ Ungarn verteidigt deutsche Position zu Libyen-Konflikt +++

Der ungarische Außenminister Janos Martonyi hat Deutschland gegen Kritik an der Zurückhaltung Berlins im Libyenkonflikt verteidigt.