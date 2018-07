Cortese Zweiter im 100. Grand Prix - Terol siegt

Doha (dpa) - Sandro Cortese hat den 100. Motorrad-WM-Lauf seiner Karriere mit Platz zwei gekrönt. Der Berkheimer kam am Sonntag zum Auftakt der Grand-Prix-Saison in der Klasse bis 125 Kubikzentimeter in Doha hinter dem Spanier und Aprilia-Markenkollegen Nicolas Terol auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Spanier Sergio Gadea. Einen starken fünften Platz fuhr Jonas Folger aus Schwindegg auf Aprilia ein. Der Pflugdorfer Marcel Schrötter auf Mahindra wurde 21.

Leverkusen verkürzt Rückstand auf Dortmund

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga wieder Tuchfühlung zu Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgenommen. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes gewann am Sonntag gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer auf sieben Punkte. Vor 30 210 Zuschauern in der BayArena trafen für Leverkusen Eren Derdiyok (19. Minute) und Christoph Metzelder (27.) per Eigentor. Die Gäste aus Gelsenkirchen stecken nach der Trennung von Coach Felix Magath weiter im Tabellenmittelfeld fest.

Svendsen gewinnt Finale - Bö holt Gesamtweltcup

Oslo (dpa) - Biathlon-Olympiasieger Emil Hegle Svendsen hat das letzte Weltcuprennen der Saison 2010/2011 gewonnen. Beim Finale in Oslo setzte sich der Norweger am Sonntag im Massenstart vor dem Russen Jewgeni Ustjugow und seinem Landsmann Ole Einar Björndalen durch. Bester Deutscher war Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer als Fünfter. Die Große Kristallkugel des Weltcup-Besten sicherte sich Tarjei Bö. Damit krönte der 22-Jährige seine erste Saison im Zirkus der besten Biathleten. Bereits bei der WM hatte der Norweger mit dreimal Gold und zweimal Bronze triumphiert.

Northug gewinnt Weltcup-Finale - Angerer 19.