Wolfsburg bei Magath-Comeback 1:1 in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat beim Comeback von Felix Magath auf der Trainerbank ein 1:1 (1:0) beim VfB Stuttgart erreicht. Vor 38 500 Zuschauern gelang Georg Niedermeier in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für die Schwaben. Ex-Torschützenkönig Grafite hatte die Niedersachsen in der 40. Minute in Führung gebracht. Wolfsburg bleibt trotz des Punktgewinns auf dem 17. Rang der Fußball-Bundesliga. Der VfB fiel auf Platz 15 zurück.

Stefan Bradl gewinnt Motorrad-WM-Auftakt

Doha (dpa) - Stefan Bradl hat den Auftakt zur Motorrad-WM in der Klasse Moto2 gewonnen. Der Zahlinger sicherte sich am Sonntag im Flutlichtrennen von Doha einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Er war von der Pole Position ins Rennen der zweitwichtigsten WM-Klasse gestartet. Bradl verwies Andrea Iannone aus Italien und Tom Lüthi aus der Schweiz auf die Plätze.

Alba gewinnt Verfolgerduell in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - ALBA Berlin hat das Topspiel der Basketball Bundesliga gewonnen. Die Hauptstädter siegten am Sonntag im Verfolgerduell bei den Deutsche Bank Skyliners Frankfurt mit 79:70 (41:45) und feierten damit den sechsten Erfolg in Serie. In der Tabelle liegen die Berliner (40:16) jetzt nur noch zwei Punkte hinter den Frankfurtern (42:14) auf Platz drei. Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg bleibt nach einem 79:53 gegen den Mitteldeutschen BC die unangefochtene Nummer eins (52:4).

Tennis-Nummer 1 Wozniacki gewinnt in Indian Wells