Port-au-Prince (dpa) - Das krisengeschüttelte Haiti hat unter großer Beteiligung und überwiegend friedlich einen neuen Präsidenten und ein Parlament gewählt. Wegen der regen Beteiligung und weil es am Anfang Verzögerungen gegeben hatte, wurde die Wahl um eine Stunde verlängert. Der Wahlrat kündigte das offizielle Ergebnis für den 14. April an. Um das Amt des Präsidenten kämpften in der Stichwahl der Musiker Michel Martelly und die Juristin Mirland Manigat. Kurz vor der Wahl wurde der Rapper Wyclef Jean angeschossen und an der rechten Hand verletzt. Jean wollte seinen Freund Martelly unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.