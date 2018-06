Magdeburg (dpa) - In Sachsen-Anhalt haben die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Laut letzten Umfragen ist eine Fortsetzung der bisherigen Koalition von CDU und SPD möglich. Die SPD liebäugelt aber auch mit der Linkspartei als Bündnispartner, sollte sie selbst das Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei gewinnen. Gute Chancen auf einen Wiedereinzug in das Parlament haben die Grünen. Die FDP liegt im Bereich der Fünf-Prozent-Hürde. Unklar ist, ob die rechtsextreme NPD den Einzug in das Parlament schafft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.