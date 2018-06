Frankfurt/Main (dpa) - Bergungsspezialisten des Technischen Hilfswerks sind aus Japan nach Deutschland zurückgekehrt. Die 41 Frauen und Männer landeten mit einer Sondermaschine auf dem Flughafen Frankfurt und wurden in einer Wache der Flughafen-Feuerwehr in Empfang genommen. Mit an Bord waren 20 weitere Personen aus sechs Ländern, darunter fünf Deutsche. Sie wurden in Frankfurt von Seelsorgern betreut. Messungen vor der Abreise wie nach der Landung hätten keine radioaktive Belastung der Helfer ergeben, hieß es.

