Gaza (dpa) - Neue Runde der Gewalt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas: Israelische Soldaten haben in der Nacht am Grenzzaun südöstlich der Stadt Gaza zwei Palästinenser getötet. Sie hätten versucht, einen Sprengsatz zu deponieren, sagte eine Militärsprecherin. Militante Palästinenser hatten zuvor rund 50 Granaten auf Gemeinden im Süden Israels abgefeuert. In einer Erklärung bekannten sich die Al-Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, zu der Attacke auf den Süden Israels.

