Offenbach (dpa) - Das Hoch Marieluise spendiert Deutschland einen sonnigen Start in den Frühling. Entlang des Oberrheins schnuppern die Temperaturen im Laufe der Woche bereits an der 20-Grad-Marke, sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach.

Auch im übrigen Deutschland locken steigende Temperaturen ins Freie, auch wenn es nicht ganz so warm wird. «Sonne mit Marieluise heißt zunächst mal die Devise», reimte DWD-Experte Hartmann über die Aussichten zum astronomischen Frühlingsbeginn heute.

Während die Menschen im Westen und Süden Deutschlands die Sonne wohl bis Donnerstag genießen können, kühlt es im Norden und Osten aber bereits am Dienstag wieder ab. Das Thermometer wird hier schon wieder frische sechs Grad anzeigen. Pünktlich zum nächsten Wochenende soll es auch im übrigen Deutschland mit der Frühlingsstimmung vorerst vorbei sein. Das Hoch Marieluise zieht nämlich im Laufe der Woche nach Großbritannien und macht in Deutschland Platz für kältere Luft.

Weiter frostig bleiben die Nächte. In der Nacht zum Dienstag erreichen die Temperaturen Tiefstwerte zwischen drei Grad an der Küste und minus neun Grad im Allgäu. «Für Autofahrer heißt es zunächst noch aufgepasst», warnte Meteorologe Hartmann. In der Frühe könne es Reifglätte geben - und auch mit dem Eiskratzen am Morgen sei es trotz der freundlichen Marieluise noch nicht vorbei.