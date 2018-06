Inhalt Seite 1 — Duell der Champions: Vettel will zweiten Titel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Wer stoppt Sebastian Vettel? Im Duell der Champions will sich Deutschlands Sportler des Jahres zum jüngsten Doppel-Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönen.

Doch wenn am 27. März in Melbourne mit zwei Wochen Verspätung die Saison beginnt, muss sich der Titelverteidiger gleich gegen vier Amtsvorgänger wehren. Der WM-Favorit des Chefs: «Ganz klar: Sebastian», sagte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone trotz der Konkurrenz der PS-Schwergewichte Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button und Michael Schumacher.

An einen Selbstläufer aber mag selbst Überflieger Vettel nicht glauben, der auf seinem Weg an die Spitze die Rekorde in Serie brach. Schon gar nicht nach der atemberaubenden Vorsaison, die im wohl spannendsten Titel-Endspurt der Königsklassen-Historie gipfelte. «Neues Spiel, neues Glück», meinte der 23-Jährige aus Heppenheim gewohnt lässig am Rande der Testfahrten.

Bei den Proberunden wurde allerdings auch schnell klar, dass Vettel und sein Red-Bull-Stallrivale Mark Webber wohl erneut im stärksten Auto sitzen. Vize-Weltmeister Alonso fährt mit Ferrari anscheinend mit einem leichten Rückstand in die Saison. Die McLaren-Piloten Hamilton und Button, die zunächst noch markige Töne spuckten, sind zuletzt wieder etwas kleinlauter geworden.

In letzter Minute zum Mitfavoriten avancierte Mercedes. «Über die Meisterschaft zu reden, wäre etwas zu verfrüht», befand Schumacher noch nach den ersten Fahrten im neuen Silberpfeil. Doch dann raste der siebenmalige Weltmeister bei den Abschlusstests in Barcelona im überarbeiteten Auto zur phänomenalen Bestzeit. Der Plan des Teams sei aufgegangen, frohlockte Teamchef Ross Brawn. «Wir sind in einer ziemlich starken Position», meinte Schumacher. Nach seiner ernüchternden Comeback-Saison 2010, die er als Neunter beendete, will der 42-Jährige es nun noch einmal allen beweisen

Teamkollege Nico Rosberg will im sechsten Formel-1-Jahr endlich einmal ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. Im Vorjahr quetschte er deutlich mehr aus dem Mercedes heraus als Altmeister Schumacher. «Wir müssen auf das vergangenen Jahr aufbauen und weiterkommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen», meinte der Wiesbadener.

Komplettiert wird das halbe Dutzend deutscher Stammpiloten von Force-India-Fahrer Adrian Sutil aus Gräfelfing, dem für Marussia Virgin startenden Timo Glock aus Wersau - und Nick Heidfeld. Für den 33 Jahre alten Mönchengladbacher schien die Formel-1-Karriere endgültig beendet, ehe Lotus Renault den zuverlässigen Routinier nach Robert Kubicas schwerem Rallye-Unfall reaktivierte. «Diese Chance kam völlig aus heiterem Himmel. Ich musste die Gelegenheit ergreifen», erklärte Heidfeld.