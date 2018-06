Magdeburg (dpa) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt werten die Parteigremien in Berlin und Magdeburg das Ergebnis heute aus. Die CDU hatte dort trotz Verlusten ihre Spitzenposition verteidigt- sie kann ihre vor fünf Jahren begonnene Regierung mit der SPD fortsetzen. Trotzdem dürften die Blicke bereits auf das nächste Wochenende gerichtet sein. Dann stehen die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Ein Scheitern im Südwesten, wo Ministerpräsident Stefan Mappus mit seiner schwarz-gelben Landesregierung ein Verlust der Mehrheit droht, könnte auch bundespolitische Auswirkungen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.