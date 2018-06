Tripolis (dpa) - Die Alliierten greifen libysche Panzer und Kommandostrukturen an - aber Staatschef Muammar al-Gaddafi setzt die Attacken gegen Rebellen im Land fort. Angriffe seiner Truppen wurden aus Al-Sintan südwestlich von Tripolis und aus der Stadt Misrata im Westen gemeldet. London und Washington schließen dennoch einen gezielten Angriff auf Gaddafi selbst aus. Die EU weitete die Sanktionen gegen Libyen aus, die Nato stritt weiter über die Führungsrolle bei den Aktionen gegen Gaddafi. Auf Antrag Libyens trat der UN-Sicherheitsrat in New York zu einer Sondersitzung zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.