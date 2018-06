New York (dpa) - Mit dem dritten Gewinntag in Folge ist der Dow Jones Industrial wieder über die Marke von 12 000 Punkten geklettert. Der US-Leitindex schloss letztlich mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 12 037 Punkten. Der Euro lag mit einem Tageshoch von 1,4238 Dollar in Sichtweite des November-Hochs von 1,4281 Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,4227 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.