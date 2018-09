Tokio (dpa) - Über dem Reaktor 3 des japanischen Katastrophen-AKW Fukushima ist erneut Rauch aufgestiegen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo. Näheres ist noch nicht bekannt. Ministerpräsident Naoto Kan hatte zuvor von einem «langsamen, aber stetigen Fortschritt» in der Atomkrise gesprochen. Wegen des schlechten Wetters sagte er aber einen geplanten Hubschrauberflug in das Katastrophengebiet ab. In der Region um Fukushima steigt inzwischen die Strahlengefahr. Die Regierung forderte die komplette Bevölkerung eines Dorfes auf, kein Leitungswasser mehr zu trinken.

