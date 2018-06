Tokio (dpa) - In Japan ist auch über dem Reaktor 2 des Katastrophen-AKW Fukushima Rauch aufgestiegen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Zuvor war bereits über Block 3 grauer Rauch aufgestiegen, der dann aber wieder verschwand. Reaktor 2 ist seit gestern wieder an das Stromnetz angeschlossen. Ob die Wasserpumpen funktionieren, ist aber unklar. In der Region um Fukushima steigt inzwischen die Strahlengefahr. Für vier Präfekturen verhängte die Regierung ein Lieferverbot für Milch und mehrere Gemüsesorten.

