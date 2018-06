Berlin (dpa) - Die Bundesregierung wird vermutlich übermorgen eine Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr beschließen. Dies kündigte Kanzlerin Angela Merkel nach einer Sitzung der CDU-Führungsgremien an. Das Kabinett will die Beteiligung von deutschen Soldaten in Awacs-Aufklärungsflügen der Nato erlauben, um das Bündnis auf diese Weise beim neuen Libyen-Einsatz zu entlasten. Noch diese Woche könnte sich dann auch der Bundestag mit der Ausweitung des Einsatzes befassen. Derzeit sind am Hindukusch etwa 5300 deutsche Soldaten im Einsatz.

