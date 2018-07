Berlin (dpa) - Trotz Verlusten für ihre Partei ist CDU-Chefin Angela Merkel mit dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt zufrieden. Sie plädiert dafür, die bisherige schwarz-rote Koalition fortzuführen. Zugleich warnt Merkel die SPD vor rot-rot-grünen Modellen. Der in Magdeburg gescheiterten FDP macht sie Mut: Kein böses Omen für die Wahlen in Stuttgart und Mainz.

