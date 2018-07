Inhalt Seite 1 — Platini und Zwanziger gewählt - Blatter wirbt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Theo Zwanzigers Aufstieg in die FIFA-Exekutive und Michel Platinis Wiederwahl als UEFA-Präsident wurden auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Paris wie erwartet problemlos abgewickelt, der Machtkampf im Welt-Fußball hat aber erst so richtig begonnen.

Das Gerangel um den FIFA-Thron zwischen Amtsinhaber Joseph Blatter und seinem katarischen Herausforderer Mohamed bin Hammam beschäftigte die versammelten Spitzenfunktionäre mehr als gedacht. Als Platini nach der Mittagspause im Grand Palais der französischen Hauptstadt per Akklamation in seinem Amt bestätigt wurde, hoben die Delegationen der 53 UEFA-Mitgliedsverbände nicht einmal die Hand. Sie applaudierten herzlich und heftig als Zeichen der Zustimmung. Platini war «übermannt» und dankte «von ganzem Herzen für Ihr Vertrauen».

Der ehemalige Kapitän der französischen Nationalelf hatte sich 2007 in einer Kampfabstimmung gegen den Schweden Lennart Johansson durchgesetzt und den wichtigsten Posten im europäischen Fußball übernommen. Seitdem hat er sich als Freund des Fußballs, mutiger Reformer und Kämpfer gegen die Kommerzialisierung positioniert.

Das wichtigste Projekt seiner zweiten Amtszeit ist die Regelung zum Financial Fair Play. Die Vereine sollen vor dem unkontrollierten Schuldenmachen bewahrt, und die Chancengleichheit zwischen den europäischen Top-Ligen soll wieder hergestellt werden. Zudem appellierte er an die Politik, den Fußball im Kampf gegen Gewalt in Stadien und Wettbetrug zu unterstützen.

Während Platini wenig Angriffsfläche für Kritiker bietet, musste sich FIFA-Präsident Blatter zuletzt teilweise heftige Kritik anhören. Und so war es passenderweise der Gastredner aus der Schweiz, der in seinem kurzen Grußwort für den ersten Aufreger unter dem gläsernen Kuppeldach im Grand Palais sorgte. «Sie wissen sehr gut, dass ich für weitere vier Jahre kandidiere, es werden die letzten vier Jahre sein», sagte der 75 Jahre alte Schweizer mit Blick auf den Kongress seines Weltverbandes (FIFA) am 1. Juni in Zürich. Zuletzt war spekuliert worden, dass Blatter Ambitionen über 2015 hinaus haben könnte.

So aber nutzte der listige Walliser seinen Auftritt für einen Aufruf in eigener Sache. «Ich lade Sie ein, weiter mit der FIFA und dem Präsidenten zusammenzuarbeiten. Wir sollten uns bemühen, gemeinsam dieses Abenteuer weiterzuführen», sagte Blatter. Den Namen seines früheren Wegbegleiters und heutigen Rivalen nannte er nicht.

Mohamed bin Hammam saß entspannt und mild lächelnd in der ersten Reihe des Auditoriums, als Blatter zu seiner Wahlkampfrede anhob. Der Präsident der Asiatischen Fußball-Konföderation hatte vor wenigen Tagen seine Kandidatur angekündigt und lebhafte Diskussionen rund um den Globus ausgelöst. «Es gibt jetzt einen Wettbewerb, und dann sehen wir weiter», sagte bin Hammam während einer 15-minütigen Kaffeepause, die ihm jedoch nicht vergönnt war, weil er permanent umlagert wurde.