New York (dpa) - Chirurgen in den USA haben einem Mann ein komplettes neues Gesicht transplantiert. Er hatte durch einen Stromschlag sein Gesicht und das Augenlicht verloren.

Die Operation war die erste ihrer Art in Nordamerika. Sie wurde in der vergangenen Woche im Brigham and Women's Hospital (Boston) durchgeführt, meldete der «Boston Globe» am Dienstag. Als erstes Land weltweit hatte sich Spanien an eine komplette Gesichtstransplantation getraut.

Der US-Patient, der 25-jährige Dallas Wiens, ist ein Techniker aus Texas. Sein Gesicht war verbrannt, nachdem er vor zweieinhalb Jahren bei Arbeiten an einer Kirche mit seinem Hubwagen in eine Stromleitung geraten war. Er hatte danach weder Nase noch Lippen oder andere markante Merkmale eines Gesichtes. Lediglich ein Teil seines Kinns überstand den Unfall. Anders als der Patient in Spanien konnte er aber noch sprechen und äußerte sich auch in Videos zu dem riskanten Eingriff.

«Die Operation ist großartig verlaufen», sagte Bohdan Pomahac, der leitende Mediziner. «Wir haben Neuland betreten, und möglich wurde das durch dieses großartige Team von Ärzten, Anästhesisten und Schwestern, ein Team von Helden.» Das Transplantat stammt von einem gerade Gestorbenen. Es sei wie eine Maske von dem Spender abgelöst und übertragen worden. «Diese Familie hat das größte Geschenk gegeben, das man sich vorstellen kann: Die Organe eines geliebten Menschen.»

Pomahac, erfahrener Transplantationsmediziner, dankte Wiens für seinen Mut und seine Stärke. Das Gesicht sei in der 15-stündigen Operation so übertragen worden, dass Wiens es nutzen und bewegen könne. Auch der Großvater des Texaners trat in Boston vor die Presse. «Ich danke allen, die mit ihren Händen oder ihren Gebeten geholfen haben. Dieser Tag ist ein unglaubliches Erlebnis. Sie alle haben sein Leben gesegnet.»

«Globe»-Meldung mit Video