New York/Berlin (dpa) - Microsoft verschärft den Kampf gegen Googles Smartphone-Betriebssystem Android mit einer neuen Patentklage. Microsoft verklagte wegen des E-Readers Nook den US-Buchhändler Barnes & Noble sowie die Gerätehersteller Foxconn und Inventec.

Allerdings geht es um viel mehr als nur das bisher wenig verbreitete elektronische Lesegerät Nook. Mit dem neuen Vorstoß wirft Microsoft Android die Verletzung von insgesamt 25 Patenten vor, ein Erfolg des Windows-Riesen hätte Auswirkungen auf die gesamte Plattform.

Es sei erst die siebte proaktive Patentklage in der Geschichte von Microsoft, merkte Microsoft-Justiziar Horacio Gutierrez in einem Blogpost in der Nacht zum Dienstag an. Das Unternehmen könne aber Patentverletzungen in einem solchen Ausmaß nicht ignorieren. Microsoft ging zugleich vor die Handelsbehörde ITC und ein US-Bezirksgericht. Die ITC (International Trade Commission) kann die Einfuhr von Geräten in die USA stoppen. Zuvor hatte Microsoft bereits Motorola Patentverletzungen bei Android-Smartphones vorgeworfen.

Bei der aktuellen Klage geht es beispielsweise darum, dass Anwendungen den Status eines laufenden Downloads anzeigen oder erste Inhalte einer Website dargestellt werden, bevor der Hintergrund geladen wurde. Die von Google ins Leben gerufene Android-Allianz betreibt die Plattform als offenes System, für das grundsätzlich keine Lizenzkosten anfallen. Allerdings werfen sich gerade im boomenden Smartphone-Markt nahezu alle Teilnehmer gegenseitig Patentverletzungen vor. Auch der Datenbanken-Spezialist Oracle hat Android im Visier.

Microsoft verweist insbesondere darauf, dass der Smartphone-Hersteller HTC bereits die Patente des Software-Giganten für seine Android-Geräte lizenziert habe. Auch der Online-Händler Amazon habe Lizenzen für seine Kindle-Lesegeräte (die allerdings nicht mit Android laufen) erworben.

Android hat vor kurzem Nokias Betriebssystem Symbian als führende Smartphone-Plattform überholt und ist auf dem Weg, die Spitzenposition im gesamten Mobilfunk-Markt zu übernehmen. Microsoft liegt mit seinem aktuellen Betriebssystem Windows Phone 7 weit abgeschlagen mit nur wenigen Prozent Marktanteil, schmiedet aber Angriffspläne: Die Smartphone-Kooperation mit dem weltgrößten Handy-Hersteller Nokia soll den Absatz drastisch erhöhen. Allerdings ist offen, ob erste Windows-Phone-Handys von Nokia noch in diesem oder erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

