New York (dpa) - US-Sänger Chris Brown ist nach einem Fernsehinterview mit unliebsamen Fragen über seine Ex-Freundin Rihanna in Rage geraten. Die Moderatorin des US-Senders ABC sprach Brown im Studio mehrmals auf den schlagzeilenträchtigen Prügelangriff im Februar 2009 an, als der Musiker seine damalige Freundin mit Schlägen verletzt hatte. Nach seinem Auftritt habe Brown hinter den Kulissen laut getobt, berichtete der Sender. Dabei sei in seiner Garderobe ein Fenster zu Bruch gegangen. Brown soll dann ohne T-Shirt wütend aus dem Gebäude gestürmt sein.

