Tokio (dpa) - Am schwer beschädigten Atomkraftwerk Fukushima in Japan gehen die Rettungsbemühungen weiter. Block 3 wird wieder mit Wasser besprüht. Dort stieg zuvor wieder Rauch auf - nach Angaben der japanischen Regierung ein Hinweis auf brennende Trümmerteile oder Öl. Vor der Küste steigt inzwischen die Strahlenbelastung des Meerwassers. Bei dem Erdbeben und Tsunami wurden nach jüngsten Angaben mehr als 9000 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 12 500 werden noch vermisst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.