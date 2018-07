Kabul (dpa) - Afghanistans Präsident Hamid Karsai hat die ersten sieben Regionen benannt, in denen afghanische Sicherheitskräfte ab Juli das Kommando übernehmen werden. Darunter ist die nordafghanische Stadt Masar-i-Scharif, in der die Bundeswehr das regionale Hauptquartier der Internationalen Schutztruppe Isaf führt. Auch die Hauptstadtprovinz Kabul wurde einbezogen. Die Nato hatte beschlossen, den Kampfeinsatz bis 2014 zu beenden und die Sicherheitsverantwortung bis dahin schrittweise an die Afghanen zu übergeben.

