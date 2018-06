Berlin (dpa) - Die Atomkatastrophe von Fukushima hat weitere Konsequenzen: Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit Hilfe von zwei Kommissionen die Zukunft der Kernkraft in Deutschland klären. Zum einen soll die dem Umweltministerium zugeordnete Reaktorsicherheits-Kommission die technischen Fragen bei der AKW-Überprüfung beraten. Zudem soll eine Ethik-Kommission die gesellschaftliche Dimension beraten. Bis Juni will Merkel unter anderem mit Sicherheitschecks in den Atomkraftwerken analysieren lassen, welche Konsequenzen aus der Katastrophe in Fukushima zu ziehen sind.

