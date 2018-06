Los Angeles (dpa) - Samuel L. Jackson («Iron Man 2») wird die Hauptrolle in dem dunklen Thriller «The Samaritan» übernehmen.

«Variey» zufolge treten auch Luke Kirby und Ruth Negga für den Regisseur David Weaver in Toronto und Rio de Janeiro vor die Kamera. Jackson spielt einen Berufsverbrecher, der nach 20 Jahren Haft sein kriminelles Leben hinter sich lassen will. Doch dann trifft er den Sohn eines früheren Komplizen, der ihn für einen cleveren Plan gewinnen möchte. Der Streifen soll 2012 in die Kinos kommen. Jackson hat in den kommenden Monaten bereits viele Filme geplant, darunter «xXx: The Return of Xander Cage», «Nick Fury» und «The Avengers». Zuletzt drehte er «Captain America» und «Thor».

