Berlin (dpa) - Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière hat die geplante Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr als Zeichen von Bündnissolidarität gewertet. Man wolle damit die Nato entlasten, sagte de Maizière im Deutschlandfunk. Das Kabinett will die Ausweitung des Einsatzes heute beschließen. Bis zu 300 Soldaten sollen sich zunächst für zehn Monate an Aufklärungsflügen mit Awacs- Maschinen beteiligen. Damit sollen die Nato-Partner für den Libyen- Einsatz entlastet werden, an dem sich Deutschland nicht beteiligt.

