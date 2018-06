Tokio (dpa) - Am japanischen Atomkraftwerk Fukushima gibt es weiter Probleme: Von Reaktor 3 stieg erneut schwarzer Rauch auf. Die Arbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Der Grund für die Rauchentwicklung ist noch unklar. Hohe Strahlung und Hitze hatten zuvor schon die Rettungsversuche am Unglücks-AKW behindert. Die Arbeiten am Block 2 wurden unterbrochen, weil deutlich erhöhte Radioaktivität gemessen wurde. Der AKW-Betreiber Tepco hat inzwischen die großen Banken des Landes um Notkredite in Höhe von rund 13 Milliarden Euro gebeten.

