New York (dpa) - Elizabeth Taylor ist tot. Die Schauspielerin und Hollywood-Legende starb im Cedars-Sinai Hospital in Los Angeles in Kalifornien im Kreis ihrer Familie. Sie wurde 79 Jahre alt. Als Todesursache wurde Herzinsuffizienz angegeben. Taylor hatte seit Jahren Gesundheitsprobleme und war die letzten Monate mehrfach im Krankenhaus. Taylor galt als die letzte Diva des großen alten Hollywood. In ihrer mehr als 50-jährigen Karriere hat die Schauspielerin mit den berühmten Samtaugen über 50 Filme gedreht.

