Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin Gwen Stefani (41) hat eine Million Dollar (rund 707 000 Euro) für die Erdbeben-Opfer in Japan gespendet. Das Geld soll einer Kinderhilfsorganisation zufließen, berichtet der Internetdienst «Usmagazine.com».

Die Sängern der Band No Doubt teilte mit, dass sie die Menschen in Japan und die Kultur des Landes sehr schätze. «Die Katastrophe in Japan ist mehr als herzzerreißend und ich möchte alles tun, um zu helfen», sagte die Künstlerin.

Stefani will zudem in der kommenden Woche über ihr Modelabel T-Shirts verkaufen und sämtliche Einnahmen aus der Aktion spenden. Die zweifache Mutter rief auch ihre Fans zur Mithilfe auf.

Erst kürzlich hatte Hollywoodstar Sandra Bullock eine Million Dollar für die Erdbeben- und Tsunami-Opfer in Japan gespendet. Der weltgrößte Plattenkonzern Universal Music kündigte in dieser Woche an, mit Künstlern wie U2, Rihanna und Justin Bieber ein digitales Charity-Album aufzunehmen. Der Verkaufserlös soll dem Roten Kreuz in Japan zufließen.