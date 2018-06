Berlin (dpa) - Blitzlichtgewitter unter dem Funkturm: Zum Beginn der Echo-Gala in Berlin haben sich am Abend die Stars der Popmusik versammelt. Bereits mehr als eine Stunde vor Beginn der Show zogen die Künstler im Minutentakt über den lila Teppich in die Messehallen am Berliner Funkturm. Vor dem Eingang kreischten die Fans. Als Robbie Williams mit der Band Take That eintraf, waren sie kaum noch zu halten. Grand-Prix-Siegerin Lena kam gut gelaunt zur Preisverleihung. Harte Konkurrenz als Newcomer des Jahres bekommt sie durch den Grammy-Preisträger Bruno Mars.

