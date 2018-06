Sydney (dpa) - Ein zweieinhalb Meter langer Hai hat in Australien einen Surfer angegriffen. Freunde halfen dem Schwerverletzten an Land. Der Mann wurde mit schweren Bisswunden am Unterarm ins Krankenhaus gebracht. Der Angriff ereignete sich in Crowdy Head nördlich von Sydney. Erst vor gut einer Woche hatte ein Hai 50 Kilometer weiter südlich eine Schwimmerin angegriffen und schwer verletzt.

