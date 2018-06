Tokio (dpa) - Die Stadtverwaltung von Tokio will abgefülltes Wasser für Familien mit Babys bereitstellen. Die Behörden seien aufgefordert, heute damit rund 80 000 Haushalte zu versorgen. Das berichtete der staatliche TV-Sender NHK. Außerdem rief die Stadtverwaltung Mineralwasser-Hersteller dazu auf, ihre Produktion hochzufahren. Die Behörden ziehen damit die Konsequenz aus Messergebnissen in einer Wasseraufbereitungsanlage, wo erhöhte radioaktive Werte festgestellt wurden. Babys in 23 Stadtteilen Tokios und in fünf weiteren Städten dürfen kein Leitungswasser mehr trinken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.