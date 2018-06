Washington (dpa) - Ein 22-jähriger US-Soldat ist von einem Militärgericht wegen dreifachen Mordes an unbewaffneten Zivilisten in Afghanistan zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. Vor dem zuständigen Richter in Fort Lewis hatte sich der Stabsgefreite Jeremy Morlock zuvor schuldig bekannt. Er gab zu, dass er die drei Afghanen zusammen mit mehreren Kameraden aus purer Mordlust umgebracht hat. Der Plan sei gewesen, Leute zu töten, sagte er. Als Teil eines «Deals» mit der Anklage hat sich Morlock auch verpflichtet, gegen vier weitere Infanteristen auszusagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.