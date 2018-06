Inhalt Seite 1 — ERDBEBEN/GESAMT-ROUNDUP: Lage in Fukushima verschärft sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

TOKIO (dpa-AFX) - Trotz aller Dauereinsätze im Kampf gegen die Kernschmelze hat sich die Lage am Atom-Wrack in Fukushima zugespitzt. "Die Regierung tut das Äußerste, um die Situation unter Kontrolle zu bringen", sagte Japans Ministerpräsident Naoto Kan am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die Regierung arbeitet rund um die Uhr." Zuvor gab es neue Alarmmeldungen über extrem strahlendes Wasser im AKW Fukushima Eins. Dort sind jetzt zwei Blöcke ohne jede Kühlung. Die Zahl der Erdbeben- und Tsunami-Toten stieg über 10 000.

Kan räumte in seiner Ansprache ein, die Lage in Fukushima sei noch immer "sehr ernst". "Wir sind noch nicht in einer Position, in der wir optimistisch sein können." Zwei Wochen nach dem Mega-Erdbeben dankte er ausdrücklich den Einsatzkräften am Krisen-AKW: Sie riskierten ihr Leben. Die Verstrahlten hätten sein Mitgefühl.

RETTUNGSEINSÄTZE WEGEN HOHER RADIOAKTIVITÄT GESTOPPT

Besonders dramatisch ist die Situation an den Meilern 1, 2 und 3. Bereits am Donnerstag sorgte stark strahlendes Wasser an Block 3 für Rückschläge. Am Freitag dann stoppte ebenfalls radioaktiv belastetes Wasser die Einsätze an den Reaktoren 1 und 2, wie die Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji Press berichteten. Es wurde im Untergeschoss der Turbinenräume entdeckt - genau wie bei Block 3. Als hohe Radioaktivität festgestellt wurde, mussten sich die Techniker zurückziehen.

Am Donnerstag waren zwei Arbeiter in einem Keller neben Reaktor 3 verletzt worden, als ihnen verstrahltes Wasser in die Schuhe lief. Nach Angaben der Betreiberfirma Tepco hatte das Wasser eine Radioaktivität von 3,9 Millionen Becquerel pro Kubikzentimeter - 10.000 Mal so viel wie üblich. Laut Angaben der Atomsicherheitsbehörde NISA vom Donnerstag sollen die Arbeiter einer Dosis von rund 170 oder 180 Millisievert ausgesetzt gewesen sein. Die Maßeinheit Sievert zeigt an, wie groß die Wirkung der radioaktiven Strahlung auf Menschen ist. Ein Wert in Becquerel sagt dagegen noch nicht direkt etwas über die Gesundheitsgefahr aus.

BEHÖRDE FORDERT TEPCO ZU WIRKSAMEREN SCHUTZ AUF

Die 10.000-fach erhöhte Strahlung des Wassers war dennoch ein Alarmzeichen: Vermutlich seien an Block 3 der Reaktorbehälter oder das Abklingbecken für abgebrannte Kernbrennstäbe beschädigt, berichtete der Betreiber Tepco. Die Atomaufsichtsbehörde NISA fügte an, das Wasser in dieser Anlage komme vermutlich vom Kern des Reaktors. Diese Berichte schürten neue Angst vor einer Kernschmelze.