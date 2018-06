Inhalt Seite 1 — Britney Spears: Mit neuem Album zu neuem Dasein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Wird sie wieder ganz oben sein? Oder wieder ganz unten? Jetzt ist Britney Spears' neues Album «Femme Fatale» erschienen. Und die Platte wird nicht nur die Treue ihrer Fans offenbaren.

Sie kann vor allem zeigen, ob die junge Frau aus Mississippi auch ihren persönlichen Zielen wieder ein wenig näher gekommen ist. Die ersten Kritiken sind sehr positiv.

Geld und Auszeichnungen sind zwar ein angenehmes und schmückendes Beiwerk für jeden im Showgeschäft. Für die nach vielen verzweifelten Eskapaden entmündigte Multimillionärin Spears ist Geld aber schon lange nicht mehr die treibende Kraft, Musik zu machen. Die junge Sängerin - im Dezember wird sie 30 - möchte stattdessen wieder ein einigermaßen geregeltes Dasein erreichen, als moderne Frau, Mutter und Popstar.

Gerade das schien für Spears stets die größte Herausforderung zu sein, obwohl ihr beruflich alles gelang: Bereits als Kind stand sie für Werbung vor der Kamera, avancierte als Moderatorin des «New Mickey Mouse Club» in den USA landesweit zum TV-Liebling und startete schließlich ihre fulminante Musikkarriere, mit der sie zum weltweiten Teenie-Idol der 1990er und 2000er Jahre aufstieg. Mit mehr als 146 Millionen verkauften Tonträgern, einem Stern auf dem «Walk of Fame» sowie einigen musikhistorischen Rekorden wurde sie zur Popprinzessin, was quasi generationsübergreifend durch den Zungenkuss mit Königin Madonna besiegelt wurde.

Doch parallel dazu begann die private Talfahrt mit immer neuen Karrierebremsen: Männer, Gewalt und Drogen. Insbesondere die Scheidung von Tänzer Kevin Federline, der anschließende Rechtsstreit um das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Söhne, immer neue Suchteskapaden, Entzugsaufenthalte und schließlich die Entmündigung lenkten in den letzten Jahren zunehmend von dem eigentlichen Grund ihrer Prominenz ab - Spears musikalischen und tänzerischen Fähigkeiten.

Mittlerweile wacht Britneys Vater über die Millionen und sie darf ihre Kinder wieder sehen. Nach verschiedenen Liaisons ist sie nun mit Agent Jason Trawick zusammen und bemühte sich in den letzten Monaten mit hochkarätigen Produzenten wie Dr. Luke und Max Martin um das neue Album. «Ich habe wirklich sehr hart daran gearbeitet und fast zwei Jahre für die Produktion gebraucht. Nun lasse ich die Musik für mich sprechen», sagte Spears dem «V Magazine». Das Album wird zeigen, ob sich die Anstrengungen gelohnt haben und Britney Spears mit Platte und Tour wieder zur alten Form zurückkehren kann. Denn so schnell wird keiner komplett aus dem Pop-Olymp geschmissen - was Madonna, Prince und vor allem Michael Jackson eindrucksvoll bewiesen.

Momentan sieht jedenfalls alles nach einem Wiederaufstieg aus. Denn auch wenn die ersten Videos eher herkömmliche Mainstream-Ware sind und nicht mit denen Lady Gagas mithalten können, erwarteten Fans bereits sehnsüchtig die Platte. Auch ist die Vorab-Single-Auskopplung «Hold It Against Me» gut angelaufen und die ersten US-Kritiken fallen recht positiv aus. Einige vergleichen «Femme Fatale» mit Spears' großem Erfolg «Blackout». Jody Rosen vom «Rolling Stone Magazine» meint gar, es könne ihr bestes Album werden. Neue alte Höhen sind also wieder in Sicht.