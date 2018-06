Inhalt Seite 1 — Analyse: Wo sind die zivilen Opfer der Luftangriffe? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Istanbul (dpa) - Das libysche Regime will möglichst viele zivile Opfer der alliierten Luftangriffe vorzeigen. Gaddafi könnte damit die Risse in der Nato und in der Arabischen Liga vergrößern. Doch bislang hat er wenig vorzuweisen.

Seit Samstag schlagen täglich Bomben und Raketen in Libyen ein. Was sie zerstören und wer bei diesen Angriffen umkommt, darüber gehen die Ansichten auseinander. Es sind Meinungen, nicht überprüfte Nachrichten, die hier feilgeboten werden.

Zwar zeigte das libysche Staatsfernsehen seit Beginn der Attacken der Alliierten mehrfach Bilder von Leichen, bei denen es sich um die Opfer der Luftangriffe handeln soll. Und vereinzelt meldeten sich bei den libyschen Medien auch Augenzeugen, die über den Tod von Menschen berichteten, die in der Nähe militärischer Einrichtungen wohnten.

Doch stichhaltige Beweise bleibt das Regime von Oberst Muammar al-Gaddafi bisher schuldig. Auch die arabischen und westlichen Journalisten in Tripolis, die in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt sind, haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.

Die Opposition behauptet sogar, die im Fernsehen gezeigten Leichen stammten gar nicht von den Luftangriffen der Alliierten. Vielmehr handele es sich um Opfer der Attacken der Gaddafi-Truppen auf Zivilisten. «Hier in Tadschura gibt es keine zivilen Opfer, sondern nur militärische Schäden. Wir sind hier eingekesselt von sechs Brigaden der Truppen von Gaddafi», erklärt ein Libyer in einem Video, das die Aufständischen am Donnerstag veröffentlichen. Er hat sich eine Decke über den Kopf gehängt, um nicht erkannt zu werden.

Was auch die libysche Staatsmacht nicht bestreitet, ist, dass Franzosen, Briten und Amerikaner bereits mehrere Militärflughäfen und Armee-Stützpunkte bombardiert haben. Außerdem haben sie nach Angaben der Aufständischen mehrfach Truppenverbände attackiert, die versucht hatten, die Rebellenhochburgen, Bengasi, Adschdabija und Misurata einzunehmen.

«Nachdem die Luftwaffe des internationalen Bündnisses Gaddafis Truppen außerhalb von Misurata attackiert hatte, hörte der Beschuss von Wohnhäusern in der Stadt für eine gewisse Zeit auf», zitiert die Oppositionspresse einen Sprecher der Rebellen. Auch den bedrängten Rebellen in Adschdabija verschafften die Angriffe der Allianz eine Atempause.