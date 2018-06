Washington (dpa) - Wie sensibel das Thema Libyen in den USA ist, merkt man schon an der Wortwahl. Ob US-Militärs, das State Department oder der Präsident persönlich - das hässliche Wort Krieg meiden sie alle wie der Teufel das Weihwasser.

«Eine zeitlich und räumlich begrenzte Militäraktion, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, mit dem Ziel, das Leben von Zivilisten vor den Einheiten von Muammar al-Gaddafi zu schützen», nennt Weißes-Haus-Sprecher Jay Carney die Aktion. Alles klar? So sprechen Politiker, wenn sie etwas zu verbergen haben.

Sonderlich populär ist der Waffengang nicht in Washington: Kein Wunder, dass die Regierung die Übergabe des Kommandos zur Durchsetzung des Flugverbots an die Nato, auf die sich die 28 Mitglieder des Bündnisses in der Nacht zum Freitag in Brüssel einigten, bereits als Erfolg feiert. Das Weiße Haus wird nicht müde zu betonen, dass sich die Militärs nach der Kommando-Übergabe an die Nato massiv zurückziehen wollen.

Im Klartext: Keine weiteren US-Jets mehr am Himmel von Libyen. Stattdessen lediglich «Unterstützung und Hilfe». Etwa Störung des libyschen Radars, vielleicht Einsatz von AWACS-Flugzeugen. «The USA in the backseat» nennen das Washington-Insider - die USA auf dem Rücksitz.

Verkehrte Welt? Ob Kuwaitkrieg 1991, Bosnien oder Afghanistan - wenn bislang Militäraktionen der internationalen Gemeinschaft angesagt waren, galt die eiserne Regel, dass die «Weltmacht Nummer eins» am Steuer saß. Etwas anderes war schlichtweg nicht vorstellbar. Paradigmenwechsel in Washington?

Von Anfang an brachte Obama keine sonderliche Begeisterung für die Libyen-Mission auf - noch skeptischer waren seine Militärs. Kein Wunder: Nach zwei problematischen Kriegen in muslimischen Ländern - Irak und Afghanistan - haben die USA wenig Neigung, eine dritte Front zu eröffnen. «Schnell wieder raus» lautete die Parole.

Ob die Rechnung aufgeht, ist angesichts der Nato-Kakophonie eher fraglich. Die Allianz ist derart zerstritten, dass sie lediglich das Kommando über die Einhaltung der Flugverbotszone übernimmt. Zu einer Verantwortung für Attacken auf Bodentruppen von Machthaber Muammar al-Gaddafi konnte sich die Allianz dagegen nicht durchringen.