Berlin (dpa) - Es gärt in der arabischen Welt. Vom Atlantik bis zum Persischen Golf gehen immer wieder Tausende auf die Straße, um demokratische Reformen einzufordern. Die Machthaber reagieren zum Teil mit Gewalt.

LIBYEN: Die Westmächte nehmen mit massiven Luftangriffen libysche Stellungen unter Beschuss. Die Nato hat sich nach langem Streit darauf geeinigt, nun das Kommando zu übernehmen. Truppen des Langzeit-Diktators Muammar al-Gaddafi attackieren weiter Einheiten der Rebellen. Vor dem Einsatz der Alliierten kamen im libyschen Bürgerkrieg nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen bis zu 3000 Menschen ums Leben. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen gegen Gaddafi aufgenommen.

SYRIEN: Die Provinz Daraa ist seit Tagen Zentrum der Proteste gegen Präsident Baschar al-Assad. Die Demonstranten fordern demokratische Reformen und die Wahrung der Menschenrechte. Die Staatsmacht reagierte mit Massenverhaftungen. Nach Berichten von Oppositionellen erschossen in der Nacht zum Mittwoch Sicherheitskräfte in Daraa mindestens 80 Demonstranten. Von Donnerstag an wurden - wie von Assad angekündigt - inhaftierte Demonstranten wieder freigelassen.

JEMEN: Seit Wochen fordern Demonstranten den Rücktritt von Langzeit-Präsident Ali Abdullah Salih. Schon bei früheren Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Anhängern Salihs kamen mehrere Menschen ums Leben. Vor einer Woche feuerten Scharfschützen in der Hauptstadt Sanaa auf Demonstranten und töteten 53 Menschen. Der seit 1978 herrschende Salih stimmte am Mittwoch zwar vorgezogenen Wahlen noch in diesem Jahr zu. Er warnte seine Gegner aber zugleich vor einem Bürgerkrieg, falls sie weiter gegen ihn mobil machen sollten.

BAHRAIN: Das Militär des Königreiches beendete vergangene Woche gewaltsam den Dauerprotest der Reformbewegung. Bei Zusammenstößen in der Hauptstadt Manama kamen mehrere Menschen ums Leben. Die Opposition fordert den Rücktritt der Regierung als Bedingung für einen vom Königshaus angebotenen Dialog. König Hamad bin Issa al-Chalifa entließ mehr als 300 Oppositionelle aus der Haft, um die Proteste einzudämmen.

JORDANIEN: In Jordanien protestierten in den vergangenen Wochen Tausende für politische Reformen. In der Hauptstadt Amman wurden in der Nacht zum Freitag bei einem Angriff von Regimeanhängern auf eine Pro-Demokratie-Kundgebung 30 Demonstranten verletzt. König Abdullah II. sagte Reformen zu und tauschte die Regierung aus.

SAUDI-ARABIEN: Ein Aufruf junger Aktivisten zu einer Kundgebung für libysche Rebellen in der Hafenstadt Dschidda verhallte vor etwa zwei Wochen ungehört. Lediglich in der Ost-Provinz protestierten einige hundert Schiiten gegen die Diskriminierung ihrer Religionsgruppe und setzten sich über das Demonstrationsverbot im Königreich hinweg.