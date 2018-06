Rio de Janeiro (dpa) - Nach dem abrupten Aus beim italienischen Erstligisten AS Rom stürmt der brasilianische Fußballprofi Adriano künftig wohl für Corinthians São Paulo. Die Vereinsführung verständigte sich lokalen Medienberichten zufolge mit dem 29-Jährigen auf einen Vertrag bis Ende 2012.

Von Corinthians gab es zunächst noch keine offizielle Bestätigung. Der Club zeigte aber auf seiner Homepage zwischenzeitlich bereits das Konterfei des «Imperadors», dessen Vertrag beim AS Rom erst Anfang dieses Monats vorzeitig aufgelöst worden war.

Corinthians ist nach Flamengo Rio und AS Rom bereits der dritte Verein Adrianos in nicht einmal einem Jahr. In seiner Heimat geriet der Brasilianer wegen mangelnder Trainingsdisziplin, Alkoholexzessen und mutmaßlichen Kontakten zu Drogendealern in den Favelas von Rio oft in die Schlagzeilen. Bei der Kontaktaufnahme zu Corinthians half auch die Sportmarketing-Firma von Ronaldo «Fenômeno», der mit Adriano befreundet ist und bis Mitte Februar selbst für Corinthians spielte.