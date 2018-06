Brüssel (dpa) - Portugal will auch unter einer neuen Regierung seine Sparziele einhalten. Das habe der zurückgetretene Ministerpräsident José Socrates den Europäern versichert, so EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Brüssel. «Wir haben unsererseits unser Vertrauen ausgedrückt, dass Portugal seine Probleme überwinden wird», sagte Barroso. Beim EU-Gipfel war deutlich geworden, dass das hochverschuldete Land ein Kandidat für Finanzhilfen der Europäer ist.

