Berlin (dpa) - Für die Lokführer der Deutschen Bahn werden heute in Berlin die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL suchen Kompromisse bei Einkommen, sozialen Schutzbestimmungen und Qualifizierungsregeln. Die Gewerkschaft hat fünf Prozent mehr Geld gefordert. Das Unternehmen hat dieses Volumen auch angeboten, allerdings in mehreren Schritten und gestreckt über auf eine Vertragslaufzeit von 29 Monaten. Die GDL will außerdem einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für Lokführer durchsetzen, der auch für die Konkurrenten der Bahn gelten soll.

