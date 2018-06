Berlin (dpa) - Der Bundestag will heute grünes Licht geben für die Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr geben. Die Nato-Partner sollen im Libyen-Konflikt entlastet werden, indem sich deutsche Soldaten an Aufklärungsflügen in Afghanistan beteiligen. Bis zu 300 Bundeswehrsoldaten sollen sich für Flüge in Awacs-Maschinen bereit halten, zunächst befristet für zehn Monate. Awacs- Aufklärungsflugzeuge sind Spezialversionen der Boeing 707. Sie können Objekte wie Flugzeuge und Schiffe in bis zu 400 Kilometern Entfernung orten.

