Tripolis (dpa) - Das westliche Bündnis hat seine Angriffe gegen Militäreinrichtungen in Libyen fortgesetzt. Im Süden von Tripolis waren laute Explosionen zu hören. Es seien mehrere zivile und militärische Einrichtungen bombardiert worden, heißt es vom libyschen Militär. Ein französisches Kampfflugzeug hat nach Angaben des Generalstabs in Paris eine libysche Artilleriestellung zerstört. In der Nacht hatten sich die Nato-Staaten darauf verständigt, dass die Nato das Kommando für die Flugverbotszone von den USA übernimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.