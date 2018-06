Brüssel (dpa) - Die Nato will in Kürze die Leitung aller internationalen Militäraktionen in und um Libyen übernehmen. Nach der Seeblockade gegen Waffenschmuggel und der Überwachung der Flugverbotszone sollen schon in der kommenden Woche sämtliche Einsätze unter das Kommando der Nato gestellt werden. Sie erwarte eine Entscheidung darüber in den nächsten Tagen, sagte eine Nato-Sprecherin. Das westliche Bündnis setzte heute seine Angriffe gegen Militäreinrichtungen in Libyen fort. In Tripolis waren laute Explosionen zu hören.

